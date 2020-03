Trotz der sich rasant ausbreitenden Coronavirus-Pandemie will das Internationale Olympische Komitee (IOC) weiterhin an der Austragung der Olympischen Sommerspiele in Tokio festhalten. Mehr als vier Monate vor den Spielen sei jetzt nicht die Zeit für "drastische Entscheidungen", erklärte das IOC nach der Sitzung seines Exekutivkomitees in Lausanne. "Jede Spekulation zu diesem Zeitpunkt wäre kontraproduktiv", hieß es weiter. Die Olympischen Spiele in Tokio sollen zwischen dem 24. Juli und dem 9. August stattfinden. Es ist eines der wenigen sportlichen Großereignisse in diesem Jahr, das nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 noch nicht abgesagt wurde.