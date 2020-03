Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann (CDU), seien in NRW derzeit 3060 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Am Vortag seien es noch 2744 Personen gewesen. In den letzten vier Tagen hätten sich die Infektionen in NRW verdoppelt, so Laumann. Derzeit gebe es zwölf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in dem Bundesland. Bis jetzt wären alle Todesopfer "sehr schwer vorerkrankt und in hohem Alter" gewesen, so Laumann.