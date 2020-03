Während Europa mittlerweile als Hotspot der Virusausbreitung weltweit gilt, sind in anderen Ländern noch keine Fälle aufgetreten. Im mittelamerikanischen El Salvador hat die Regierung ihre Vorsichtsmaßnahmen verschärft, um sich gegen das Coronavirus abzuschotten. So auch am internationalen Flughafen des Landes. Die Krankheit soll um jeden Preis draußen bleiben. "Wir sind gestern aus Toronto gekommen, aus den Ferien. Ich habe einen kanadischen Pass, aber meine Familie, sie haben Pässe aus El Salvador. Als wir ankamen, wurden wir getrennt. Die Angehörigen meiner Schwiegerfamilie müssen in Quarantäne. Ärzte sollen Tests machen. Es ist ein Desaster." Andere Länder der Region haben bereits Fälle gemeldet, so Costa Rica mit zuletzt 26 Infektionen. In Panama gab es einen ersten Todesfall, mindestens 36 Menschen waren am Donnerstag infiziert. Auch Guatemala hatte am Donnerstag eine erste Infektion gemeldet. Reisende aus Europa, Iran, China, Süd- und Nordkorea dürfen seit vergangenem Mittwoch nicht mehr einreisen.