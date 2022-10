Karl Lauterbach

Er ist unbestritten das Gesicht der Pandemie. Karl Lauterbach erklärte uns die Wirkung und Gefährlichkeit des Coronvirus' so eindringlich bei Lanz und Co., dass Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Regierungsbildung nicht an ihm vorbei kam. Inzwischen ist Lauterbach Bundesgesundheitsminister.

Mehr