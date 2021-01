Es ist ein weiterer Meilenstein bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) empfiehlt die bedingte Zulassung des Impfstoffes von Moderna.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) empfiehlt die bedingte Marktzulassung des Coronavirus-Impfstoffes vom US-Hersteller Moderna in der Europäischen Union.

Damit steht in Kürze neben dem Vakzin von Biontech und Pfizer ein weiterer Impfstoff gegen die Covid-19-Erkranung zu Verfügung. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung muss nun die EU-Kommission treffen – das gilt als Formsache. Anschließend haben die einzelnen Mitgliedsstaaten das letzte Wort. In Deutschland prüft das Paul-Ehrlich-Institut den Impfstoff auf seine Sicherheit und Wirksamkeit und gibt die einzelnen Chargen frei.

Millionen Coronavirus-Impfdosen von Moderna für Deutschland

Die Bundesrepublik hat sich nach Auskunft des Gesundheitsministeriums vom Dezember rund 50 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffes gesichert. Nach Angaben eines Sprechers der Bundesgesundheitsministeriums rechne man damit, dass die Lieferungen des Moderna-Impfstoffes an Deutschland in der kommenden Woche beginnen könnten.

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer wurde in der Europäischen Union am 21. Dezember 2020 freigegeben, einen Tag darauf gab das Paul-Ehrlich-Institut grünes Licht. Seit dem Impfstart am 26. Dezember wurden in Deutschland mehr als 400.000 Dosen verabreicht, wie Gesundheitsminister Spahn am Mittwoch mitteilte.

In Tests an Tausenden Probandinnen und Probanden wurden zuvor die Sicherheit und die Wirksamkeit des Vakzins festgestellt. Die Impfungen werden weiterhin permanent auf Wirksamkeit, Sicherheit und auch hinsichtlich der Schutzdauer und möglicher Nebenwirkungen überprüft.

Die Coronavirus-Immunierungen sind in Deutschland freiwillig und kostenlos.

Quellen: Nachrichtenagenturen DPA und AFP