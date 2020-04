In den USA haben Pflegekräfte für mehr Schutzausrüstung demonstriert. In New York, wo derzeit extrem viele Menschen wegen der Lungenkrankheit Covid-19 behandelt werden müssen, bekommen die Mitarbeiter teilweise nur eine Schutzmaske pro Tag. Viele von ihnen fürchten, dass sie sich und ihre Angehörigen mit dem Coronavirus infizieren. O-TON SARA JANE HALL, KRANKENSCHWESTER: "Eine Maske pro Tag muss uns schützen, damit wir die Krankheit nicht an Kollegen und angehörige weitergeben. Wir haben Angst, dass die Zahl der infizierten Krankenhausmitarbeiter weiter ansteigt. Wir haben Angst und sind traurig, wegen der Familien unsere Patienten, ihre Ehefrauenn, Partnern, und Kinder,n die nicht bei ihren Angehörigen sein können, während sie um ihr Leben kämpfen. Aber unsere Patienten sind nicht alleine, wir sind da. Wir sind stark, wir sind vereint und wir geben den Kampf nicht auf. Allen Krankenhausmitarbeitern sagen wir danke. Wir sind stolz, Teil des Teams zu sein." Schutzmasken sind derzeit weltweit extrem knapp. In den USA haben die Behörden die Krankenhausmitarbeiter nun dazu aufgerufen, ihre Schutzmasken und Handschuhe zu reinigen und mehrfach zu verwenden. Eigentlich soll die Maske nach jeden Kontakt mit einem Infizierten ausgetauscht werden, um eine Ansteckung zu verhindern.