Tausende Menschen in New York City sind mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, die Fallzahlen steigen rasant. Das Gesundheitssystem der Metropole hält der Pandemie kaum stand – die Krankenhäuser sind überlastet. Ärzte und Pfleger arbeiten unermüdlich und hart, um erkrankten Menschen zu helfen. Die Luxushotelkette Hyatt und die Fluggesellschaft American Airlines haben sich nun zusammengetan, um den Helden der Coronakrise zu danken. Wie CNN berichtet, wurde das Personal des New Yorker Elmhurst Krankenhauses vergangenen Freitag mit einer besonderen Würdigung überrascht: drei Nächte kostenloser Urlaub.

Hyatt und American Airlines schließen sich zusammen

Die beiden Unternehmen verschenken kostenlose Hin- und Rückflüge mit American Airlines zu und von Hyatt-Hotels an ausgewählte Ziele in den USA und der Karibik. "Wir hoffen, dass ihnen die Pause hilft, Kraft zu tanken und mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Und dass sie unsere Wertschätzung für ihr Opfer und ihr Heldentum spüren", sagt der American-Airlines-Chef Robert Isom.

"Wir sind Hyatt und American Airlines sehr dankbar für dieses großzügige Geschenk an unsere Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die sich im Epizentrum der COVID-19-Pandemie befanden", sagt der Krankenhauschef, Israel Rocha, in einem Statement. Das Krankenhaus liegt im Stadtteil Queens, einem diversen sozioökonomischen Stadtteil von New York City. Laut CNN werden jährlich in diesem Krankenhaus eine Million Menschen behandelt.

Quelle: CNN