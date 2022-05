Nordkorea ist das 232. Land auf der Liste der betroffenen Staaten. Erstmals hat die Führung der Diktatur das Auftreten des Coronavirus im Land eingestanden (lesen Sie hier mehr dazu) – rund zweieinhalb Jahre nachdem im Nachbarland China die ersten Fälle einer damals mysteriösen Lungenkrankheit aufgetreten waren. Die Folgen für die rund 26 Millionen Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner sind noch nicht abzusehen.

Der Sars-CoV-2-Erreger geht seit Ende 2019 um die Welt. Er erreichte aus China erst Thailand, dann Japan, am 23. Januar schließlich die Vereinigten Staaten, ehe sich das Virus durch Europa fraß. Am 28. Januar kam es Deutschland an. Ein Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto hatte sich bei einer Kollegin aus China angesteckt, es folgten Karneval in Heinsberg, Lockdown, Tönnies, zweite Welle, dritte Welle, Impfungen, Delta, 3G usw. usf. – das Coronavirus wurde zum alltäglichen Begleiter in fast allen Ländern der Welt.

Nach Fall in Nordkorea: Diese Staaten sehen sich als coronafrei an

Bis zum 11. Mai 2022 zählte die Weltgesundheitsorganisation weltweit gut 516 Millionen registrierte Coronavirus-Infektionen und rund 6,3 Millionen Tote – die Dunkelziffer dürfte in beiden Fällen weitaus höher liegen, weil die Erhebung sich von Land zu Land deutlich unterscheidet und auch in Ländern mit effizienter Teststrategie nicht alle Infektionen erfasst werden. (Hinweis: Die WHO zählt auch Staaten, Nationen, Länder oder Territorien, deren Staatseigenschaft umstritten sind, oder die sich in Assoziierung mit anderen Staaten befinden.)

© Michael Kappeler/ / Picture Alliance Sinkende Inzidenzen Deutschland ist auf dem Weg in den "Super-Sommer". Und selbst Karl Lauterbach wehrt sich nicht dagegen

Einige Staaten haben es dennoch bis heute geschafft, das Virus aus ihrem Gebiet herauszuhalten, zumindest offiziell. Bei ihnen steht in den Berichten der WHO ein schnöde Null. Doch zumindest für ein Land ist die Angabe höchst zweifelhaft.

Sehen Sie in der Fotostrecke oben die coronafreien Staaten – und lesen Sie, wie sie das Virus bislang heraushalten konnten.

Quellen: Weltgesundheitsorganisation (1), Auswärtiges Amt, CIA World Factbook, Regierung Großbritanniens (1), Regierung Großbritanniens (2), Regierung Tokelaus, "Turkmen.News", Human Rights Watch, Weltgesundheitsorganisation (2), Nachrichtenagentur DPA