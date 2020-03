Der große Stau an den Grenzen nach Polen dauert an. Allein auf der A12 von Berlin gab es 47 Kilometer Stau vor der Grenze, so ein Sprecher der Autobahnpolizei. Autofahrer sollten den Grenzübergang an der Stadtbrücke in Frankfurt/Oder nutzen. Lastwagen durften zusätzlich auf dem Standstreifen fahren. Auf der A15 staute es sich von der polnischen Grenze laut Polizei bis zur Anschlussstelle Cottbus Süd. Die Staulänge dort lag bei rund 30 Kilometern. Auf der A11 von Berlin nach Stettin betrug die Staulänge bis zur Landesgrenze etwa 18 Kilometer. Die Staulage auf der A4 Richtung deutsch-polnische Grenze in Sachsen entspannte sich in der Nacht zum Donnerstag ein wenig. Lastwagen und Pkw stauten sich am Morgen 40 Kilometer vom Grenzübergang Ludwigsdorf bei Görlitz bis Bautzen-Ost, wie eine Polizeisprecherin sagte. Am

Mittwochabend hatte der Stau noch eine Länge von etwa 60 Kilometern.