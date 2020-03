Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat in der Debatte über die in der Corona-Krise verhängten Maßnahmen davon abgeraten, "eine Lockerung an wirtschaftliche Fragen zu knüpfen". "Die Einschränkungen sind sehr massiv. Aber es geht um Leben und Tod", sagte der Vizekanzler der "Bild am Sonntag". "Ich wende mich gegen jede dieser zynischen Erwägungen, dass man den Tod von Menschen in Kauf nehmen muss, damit die Wirtschaft läuft. Solche Abwägungen halte ich für unerträglich."