Wir sind hier in Queens in New York vor dem Elmhurst Hospital Center, dem Epizentrum des Epizentrums, wenn man so will. Es gibt hier mehr als 35 000 Fälle im Staat New York, schon mehr als 300 Tote mehr als in ganz Deutschland. Und Elmhurst ist hier das Zentrum. In diesem Krankenhaus hinter mir sind bereits fast alle Betten, alle 545 Betten belegt mit Covid-19 Patienten. Alle anderen werden abgewiesen.

Stundenlanges Warten auf einen Covid-19 Test

Sie sehen die Schlange hinter mir. Das sind Menschen, die schon seit Stunden darauf warten, getestet zu werden in den Zelten dort dahinter. Diese Schlangen war heute Morgen noch sehr viel länger. Die Intensivstation ist komplett überfüllt, und Ärzte berichten von chaotischen Zuständen. Es fehle an Material, an Beatmungsgeräte, an Masken und ähnlichen Dingen. Die 1800 Intensivbetten in New York werden schon morgen wahrscheinlich alle besetzt sein. Deswegen ist die Stadt angewiesen auf Hilfe von außen, unter anderem von den Army Core of Engineers und Fema. Das sind die Stellen, die jetzt die Feldlazarette bereitstellen sollen.

Mehr tragische Geschichten werden kommen

Ich habe hier mit einigen Menschen gesprochen, vor allem Einwanderer, darunter zum Beispiel Oscar, ein 62-Jähriger, der gerade eben positiv getestet wurde und noch auf das Ergebnis seiner Frau wartete. Sich also in Quarantäne begeben muss. Besonders tragisch: Er hat bereits seinen Job verloren. Auch seine Frau als Putzfrau hat ihren Job verloren. Und sie können jetzt nicht auf staatliche Unterstützung hoffen, weil sie illegal im Land sind. Was als illegal bezeichnet wird. Das sind so die tragischen Geschichten, von denen man jetzt hier sehr, sehr viel hören wird. An der Seite hier sah ich gerade einen Kühllaster, dort werden die Toten gelagert und dann abtransportiert. So schlimm sind die Zustände hier zum Teil. Das gilt allerdings nicht für alle Krankenhäuser New Yorks. Man muss da vorsichtig sein. So dramatisch ist die Situation noch nicht.





Die Schlange hier am Montag war bereits sehr viel länger, und insofern ist die Hoffnung vom Gouverneur Andrew Cuomo und auch vom Bürgermeister Bill de Blasio, dass sich womöglich die Situation jetzt leicht verbessert. Aber für absehbare Zeit ist erst New York sicherlich das Epizentrum im Epizentrum dieser Pandemie.