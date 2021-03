Mehr als 10.500 Corona-Neuinfektionen in Deutschland +++ Städte und Gemeinden fordern von Bund Klärung zentraler Fragen bei Schnelltests +++ Die Nachrichten zur Coronavirus-Pandemie im stern-Ticker.

Corona-Pressekonferenz in Berlin: "Es wird schwieriger, das Virus im Zaum zu halten" – RKI-Chef Wieler warnt vor Mutanten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), und Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) informieren in der Bundespressekonferenz in Berlin über die aktuelle Lage in der Coronavirus-Pandemie. Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream des stern-Partners n-tv oben.

Spahn verteidigt die Entscheidungen von Bund und Ländern am Montag und kündigt eine deutliche Ausweitung vom Tests und Impfungen an. Test-Kits, auch für den Selbsttest, seien "mehr als genug" verfügbar, die Impfstoffverfügbarkeit werde seinen Worten zufolge im April derart hoch, dass die Impfzentren nicht mehr allein für die Impfungen zuständig sein werden. Die Hausärzte sollen dann auch "routinemäßig" in die Impfkampagne eingebunden werden.

RKI-Chef Wieler verweist auf die "besorgniserregende" Ausbreitung der sogenannten britischen Mutante. Auch die sogenannte südafrikanische Variante sei auf dem Vormarsch. "Es wird schwieriger, das Virus im Zaum zu halten." Wieler kündigt verstärkte Analysen von Proben an.

Der RKI-Präsident ruft weiterhin zum konsequenten Einhalten der AHA-Regeln auf, damit der Frühling weniger Infektionen, schwere Erkrankungen und Tote hervorbringt. "Das können wir erreichen."

Wieler appelliert an alle, die ein Impfangebot bekommen haben: "Lassen Sie sich impfen!" Alle zugelassenen Impfstoffe seien sicher und wirksam.

NRW-Ministerpräsident Laumann gibt einen Überblick über den Verlauf der Impfkampagne in seinem Bundesland. Die abgeschlossenen Impfungen in den Pflegeheimen zeigten demnach Wirkung, die Zahl der Infektionen dort sei deutlich zurückgegangen. Von rund 5000 im November auf circa 500 jetzt.

Jetzt gehe es darum, Beschäftigte in Arztpraxen, Behindertenwerkstätten, Lehrer, Erzieher und Polizisten in NRW zu impfen, so Laumann. Ab der letzten März-Woche sollen Hausärzte damit beginnen, chronisch Kranke zu impfen.

Dieser Eintrag wird fortlaufend aktualisiert.

RKI registriert 10.580 Corona-Neuinfektionen und 264 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10 580 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 264 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Freitag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9997 Neuinfektionen und 394 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.20 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 65,4 - und damit etwas höher als am Vortag (64,7). Vor vier Wochen, am 5. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 79,9 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

"Nicht verstolpern": Politiker mahnen trotz Öffnungsplan zur Vorsicht

Führende Politiker aus Bund und Ländern haben in der Corona-Pandemie zur Vorsicht gemahnt und daran erinnert, dass die Öffnungsperspektiven nicht unumkehrbar sind. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte am Donnerstagabend in einem ARD-"Extra", in diesem "sehr ausbalancierten Konzept" gebe es Öffnungsperspektiven, aber vorsichtige mit Notbremse. "Es ist keine Einbahnstraße. Wenn die Zahlen wieder schlechter werden, werden die Öffnungen zurückgenommen", stellte Söder klar.

Auch Kanzleramtschef Helge Braun machte im ZDF-"heute journal" deutlich, bei steigenden Zahlen müsse es auch wieder Schließungen geben. "Wir werden nicht noch einmal akzeptieren, dass wir so nah an den Rand der Überlastung unseres Gesundheitswesens kommen wie wir das kurz vor Weihnachten waren", betonte der CDU-Politiker. Die Lockerungsbeschlüsse verteidigte Braun. "Nach vier Monaten braucht die Gesellschaft eine Perspektive", betonte Braun. Zugleich verwies er aber auf den Schutzmechanismus, der bei Überschreitung einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 auf 100.000 Einwohner wieder in Kraft tritt.

Städte und Gemeinden fordern von Bund Klärung zentraler Fragen bei Schnelltests

Die Verbände von Städten und Gemeinden haben auf eine rasche Klärung zentraler Fragen bei Corona-Schnelltests gepocht. "Damit es Montag losgehen kann, müssen Bund und Länder ausreichend Testkits beschaffen", sagte der Präsident des Deutschen Städtetages und Leipziger Oberbürgermeister, Burkhard Jung (SPD) der "Augsburger Allgemeinen". Die Enttäuschung beim Start der Impfkampagne dürfe sich nicht wiederholen.

"Testen und Öffnen sind ein gutes Gespann", sagte Jung dem Blatt. Aber Testen allein sei noch keine Strategie. Den Menschen müsse klar sein, "wofür sie einen bescheinigten negativen Schnelltest brauchen und wie alt er sein darf". Er wolle verhindern, dass Teststationen überrannt würden.