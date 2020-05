Sehen Sie im Video, was Kneipenwirte für den ersten Bundesliga-Spieltag nach der Coronakrise planen.





Das Leben ohne Fußball macht nur begrenzt Sinn, sagen diese Wirte von Fußballkneipen: Fernando Guerrero, Kneipe "Eisen", Bremen: "Neben dem dramatischen materiellen Einschnitt für uns alle, ist es in erster Linie emotional sehr aufwühlend, dass dieser soziale Raum, den wir hier in 28 Jahren gestaltet und sehr intensiv mit Leben gefüllt haben, plötzlich zum Geisterhaus mutiert ist. Ronny Marcinkowski, Kneipe "Bosch", Gelsenkirchen: "Es sieht tot aus, es ist einfach tot. Und das tut einem irgendwie weh. Wenn man das sonst sieht, wie voll es ist. Und wenn die Leute mit ihren Problemen kommen. Und dies und das. Also, auch der persönliche Kontakt. Das ist schon das, was einem fehlt. Omid Ghorbanazar, "Ratsschänke", Dortmund: "Ich hab auch sehr viel Kontakt mit meinen Gästen, durch Whatsapp. Und sie vermissen auch alle die Ratsschänke. Und möchten gerne wieder hier hinkommen. Mit den alten Zeiten, mit Fußball. Und kaltes Bier." Und das machen sie, wenn es wieder losgeht: Torsten Krein, "Krein's Sportklause", Köln: "Ja, die Vorfreude auf das erste FC-Spiel ist natürlich riesengroß. Dass man seine Kumpels hier wiedersieht, die Fans, mit denen man zusammen gefeiert hat. Und das ganze Drumherum, die ganze Atmosphäre. Das ist schon. Die Vorfreude ist riesig darauf." Ronny Marcinkowski, Kneipe "Bosch", Gelsenkirchen: "Also ich freue mich am meisten, wenn das vorbei ist, dass alle Leute wieder in die Kneipe kommen können. Hier ihr Bier trinken können, sich unterhalten können. Und man wird dann auch sehen, wie glücklich die Leute sind." Michael Frank, "Abseitsfalle", Berlin: "Da werden wahrscheinlich Freudentränen kullern, wenn wir uns hier alle wiedersehen." Omid Ghorbanazar, "Ratsschänke", Dortmund: "Wenn alles vorbei ist, mache ich eine riesengroße Eröffnungsparty in der Ratsschänke. Da wird gefeiert mit Fans und Freunden." Eric Falkenhagen, "Tante Käthe, Berlin: "Wir wollen definitiv eine Eröffnungsparty feiern. Und ich gehe davon aus, dass es knallen wird." Fernando Guerrero, Kneipe "Eisen", Bremen: "Ich glaube, da haben wir alle ein ganz konkretes Bild vor Augen. Das erste Werder-Tor, der erste Werder-Sieg. Und wir uns hier wirklich alle in die Arme fallen, ohne Social-Distancing. Und Anstoßen mit Bierchen. Darauf freuen wir uns alle am meisten, glaube ich."