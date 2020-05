Bis Ende Juli sollen die meisten der wegen der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen in Australien gelockert werden. Die Regierung in Canberra veröffentlichte einen Drei-Stufen-Plan, mit dem die Rückkehr zur Normalität in den kommenden Wochen gelingen soll. Die Umsetzung des Plans ist den einzelnen Bundesstaaten überlassen. In stärker betroffenen Gebieten könnten manche Einschränkungen deshalb auch noch länger in Kraft bleiben. Australien habe die Pandemie erfolgreich unter Kontrolle gebracht, sagte Premierminister Scott Morrison. "Es gibt nur sehr wenige Länder in der Welt, die heute einen solchen Plan vorlegen können."



Mit einem Einreisestopp, einem Versammlungsverbot und der Schließung zahlreicher Geschäfte war es der australischen Regierung gelungen, das neuartige Coronavirus weitgehend einzudämmen. Landesweit wurden nur 7000 Infektionsfälle registriert, hundert Menschen starben. In den meisten Gegenden gab es zuletzt fast keine Neu-Infektionen mehr. Allerdings wirkten sich die Maßnahmen dramatisch auf den Arbeitsmarkt in Australien aus: Mehr als eine Million Menschen verloren ihre Arbeitsplatz. Nach Regierungsangaben kosten die Einschränkungen die Wirtschaft zudem wöchentlich rund 2,5 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro). In einer ersten Lockerungsphase sollen sich Gruppen von bis zu zehn Menschen wieder in Cafés und Restaurants sowie zu Hochzeitsfeiern versammeln dürfen. Auch Sport im Freien soll in dieser Phase wieder erlaubt sein.



In einer zweiten Phase soll die Gruppengröße für Versammlungen dann auf 20 Menschen angehoben werden. Dann sollen auch die Bestimmungen für Inlandsreisen gelockert und etwa Kinos geöffnet werden. Im Juli sollten laut Morrison dann Versammlungen von bis zu hundert Menschen erlaubt werden - auch in Kneipen und Restaurants. Ziel sei es, 850.000 Menschen eine Rückkehr in ihre Jobs zu ermöglichen, sagte Morrison. Wann genau die Lockerungen greifen sollen, sei aber den Bundesstaaten überlassen. Die Regierungen der bevölkerungsreichen Bundesstaaten Victoria und New South Wales kündigten bereits Zurückhaltung bei den Lockerungen an.