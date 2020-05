Während die Debatte im Bundestag weiter läuft, ein Blick auf weitere Coronavirus-Nachrichten:



- Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, sieht in der Coronakrise nicht dauerhaft die Grundrechte in Gefahr. Es gingen zwar viele Anträge wegen der Corona-Maßnahmen ein. "Aber uns droht nicht der Unrechtsstaat", sagte Voßkuhle der Wochenzeitung "Die Zeit". Die Gerichte arbeiteten trotz Homeoffice ganz normal. "Manche Einschränkungen werden von ihnen aufgehoben, andere nicht. So funktioniert das in einem demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat."

- Die nach Behördenangaben erste Quarantäne-Station für obdachlose Menschen in Deutschland ist am Mittwoch in Berlin eröffnet worden. Die Einrichtung auf dem Gelände der Stadtmission kann bis zu 16 Wohnungslose aufnehmen, die mit dem Coronavirus infiziert sind und daher in häuslicher Quarantäne bleiben müssten.

- Jeder dritte Beschäftigte ist laut einer Umfrage in der Coronakrise ins Homeoffice gewechselt. 35 Prozent gaben in der ersten Aprilhälfte an, teilweise oder vollständig von zu Hause aus zu arbeiten, wie das Deutsche Institut der Wirtschaftsforschung auf Basis des Sozio-ökonomischen Panels ermittelte. Vor der Coronakrise haben nur 12 Prozent gelegentlich oder immer den heimischen Schreibtisch genutzt.