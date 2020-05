Der Fahrplan für die Schulen hat vier Stufen:

Seit 27.4. sind Schulen für Abschlussklassen geöffnet.

Am 11. Mai kehren die Vorabschlussklassen in die Schulen zurück: 11. am Gymnasium, 9. an der Realschulen, 8. an Hauptschulen und die 4. Klasse der Grundschulen.

Am 18. und 25. Mai kehren 5. und 6. Klassen in die Schulen zurück, aufgeteilt in zwei Gruppen, die wochenweise im Wechsel unterrichtet werden.

Am 15. Juni kehren die restlichen Schüler in ihre Klassen zurück, wenn das Infektionsgeschehen das zulasse.