Deutschland und Frankreich schlagen gemeinsam ein europäisches Programm im Umfang von 500 Milliarden Euro zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise vor. Dies geht aus einer deutsch-französischen Erklärung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben sich am frühen Abend dazu geäußert. "Wir müssen handeln, wir müssen europäisch handeln, damit wir gut aus dieser Krise herauskommen", sagte Merkel in Berlin. Deutschland und Frankreich hätten intensiv über einen Wiederaufbau-Fonds (Recovery-Fund) diskutiert.



"Europa muss zusammenstehen", fügte Merkel hinzu. Sie warb daher für eine "außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung", zu der Deutschland und Frankreich bereit seien. Der Fond ist zeitlich befristet und orientiere sich an den jeweiligen Haushalten. Er soll Hilfen für die am stärksten betroffenen Regionen bereitstellen.



Der Fonds solle "ehrgeizig, vorübergehend und gezielt" im Rahmen des mehrjährigen EU-Finanzrahmens die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise bekämpfen, heißt es in dem Papier. Dabei sollten insbesondere Investitionen in den Bereichen des ökologischen und digitalen Wandels gefördert werden.



Der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs hatte der EU-Kommission Ende April den Auftrag gegeben, einen "Wiederaufbauplan" auszuarbeiten. Ziel ist es, Europas Wirtschaft nach der Corona-Pandemie schnell wieder aus der Rezession zu holen. Im Gespräch waren zunächst Volumen von ein bis zwei Billionen Euro.



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen musste wegen der Differenzen die Vorstellung ihres Vorschlags mehrfach verschieben. Sie will den Plan nun am 27. Mai vorlegen. Eine Einigung von Deutschland und Frankreich könnte einen Kompromiss auf EU-Ebene erleichtern.



Ein solches Programm müssten alle 27 EU-Staaten einstimmig billigen. Die Erweiterung des Haushaltsrahmens muss zudem in allen EU-Staaten ratifiziert werden, in Deutschland vom Bundestag.