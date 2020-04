Eigentlich eine gute Quote: Das in Österreich besonders von Corona betroffene Bundesland Tirol hat alle Menschen in seinen fast 100 Alten- und Pflegeheimen auf das Virus getestet. Bei 12.000 Tests unter den Bewohnern und Pflegerinnen sei das Ergebnis in 59 Fällen positiv ausgefallen, sagte Landeschef Günther Platter (ÖVP) in Innsbruck. Die Betroffenen seien sofort in Quarantäne gegangen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Insgesamt sei die Entwicklung bei den Fallzahlen sehr erfreulich. Die Kurve sei noch niedriger als im Bundesdurchschnitt. Rund 100 Menschen seien in Tirol an oder mit Covid-19 gestorben.