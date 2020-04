An der deutsch-polnischen Grenze haben am Abend Hunderte polnische Pendler auf beiden Seiten gegen die verhängten Coronamaßnahmen demonstriert, die sie daran hindern, täglich ihren Arbeitsplatz in Deutschland zu erreichen. Mit Schildern wie "Lasst uns ohne Quarantäne zur Arbeit rein" forderten etwa 200 Demonstranten am Grenzübergang Rosowek-Rosow eine Lockerung der Regeln, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP berichtete.



Als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie ordneten die Regierungen beider Länder an, dass alle Menschen, die nach Deutschland und Polen einreisen, für 14 Tage in Quarantäne müssen. In Deutschland gelten für Grenzgänger allerdings Ausnahmen, in Polen jedoch nicht.