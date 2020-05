Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und seine rumänische Kollegin Violeta Alexandru haben beim Thema Arbeitsschutz in der Landwirtschaft, auf dem Bau und auf Schlachthöfen eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Heil kündigte nach einem Treffen mit Alexandru an, er werde nach der parlamentarischen Sommerpause nach Rumänien reisen, "um Rechenschaft abzulegen". Er sei "beschämt" angesichts der "massenhaften Infektionen" mit dem Coronavirus auf deutschen Schlachthöfen – betroffen sind meist Werkvertragsarbeiter aus Osteuropa.



Deutschland werde "in der Zusammenarbeit alles tun", um im Interesse der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa und des Schutzes von Beschäftigten und der Bevölkerung" vor einer Ansteckung die Verhältnisse konsequent zu verändern, sagte Heil. Am Mittwoch berät das Corona-Kabinett über die Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft.



Die Coronakrise habe "wie in einem Brennglas" deutlich gemacht, was "gut und richtig ist in unserer Gesellschaft und was nicht funktioniert", sagte Heil weiter. In der fleischverarbeitenden Industrie habe es schon vor der Coronakrise Verhältnisse gegeben, die "nicht akzeptabel" seien.