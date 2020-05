In Stuttgart dürfen sich am Samstag bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen bis zu 5000 Menschen versammeln. "Es war eine Abwägung von Infektionsschutz und der Versammlungsfreiheit", erklärte Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) zur Entscheidung der Stadt am Freitag. Das Gesundheitsamt erinnerte daran, dass Teilnehmer die Mindestabstände einhalten und bei der An- und Abreise im öffentlichen Nahverkehr Masken tragen müssten.



Bereits am vergangenen Wochenende hatten in Stuttgart tausende Menschen demonstriert. Zu der Großkundgebung unter dem Titel "Mahnwache für das Grundgesetz" hatte die Initiative Querdenken 711 aufgerufen. Auch in anderen Städten wie Berlin und München gingen tausende Menschen auf die Straßen. In der Politik gibt es zunehmend die Sorge, dass die Kundgebungen von Extremisten und Verschwörungstheoretikern vereinnahmt werden.