In Deutschland gilt in allen Bundesländern eine Maskenpflicht - zumindest in Geschäften und in Bussen und Bahnen. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt unterdessen weiter an. Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurde weltweit bei mehr als drei Millionen Menschen der Erreger nachgewiesen, mehr als 210.000 Personen sind nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben (Stand: Dienstagmorgen).

In Deutschland gibt es fast 159.000 bestätigte Infektionen. Die Zahl der Toten wird hierzulande derzeit mit 6126 beziffert. (hier finden Sie weitere Zahlen)

Die wichtigsten Meldungen des Tages im Überblick: