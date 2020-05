Eingeschränkter Regelbetrieb: NRW öffnet Kitas ab 8. Juni

Zudem habe das Bundeskabinett zum Thema Fleischindustrie Beschlüsse gefasst. Es sei "nicht akzeptabel", wenn sich einige Betriebe "offensichtlich" nicht an Regelungen zum Arbeitsschutz und Hygienevorschriften halten würden, so der Bundesarbeitsminister. Die "Würde und Gesundheit" von Beschäftigten, "egal, wo sie herkommen", zähle. "Das Bundeskabinett hat heute Eckpunkte für ein Arbeitsschutzprogramm in der Fleischindustrie beschlossen", so Heil.



Was wurde beschlossen? Die Arbeitsschutzvorschriften in der Fleischindustrie sollen verschärft werden. Geplant sind demnach verschiedene gesetzliche Regelungen, wie ein Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischindustrie ab dem kommendem Jahr und höhere Bußgelder bei Verstößen gegen Arbeitszeitvorschriften.



- So soll das Schlachten und die Verarbeitung von Fleisch in Betrieben der Fleischwirtschaft ab 1. Januar 2021 nur noch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des eigenen Betriebes zulässig sein. Ausnahmen soll es für Betriebe des Fleischerhandwerks geben.



- Bei Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz sind zudem künftig Bußgelder von bis zu 30.000 Euro vorgesehen, statt wie bisher maximal 15.000 Euro. Arbeitszeiten müssen künftig digital erfasst werden, und Fleischbetriebe sollen häufiger kontrolliert werden.



Hintergrund: Nach einer Häufung von Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben stehen die Arbeitsbedingungen mit Subunternehmern und Sammelunterkünften mit vielen osteuropäischen Beschäftigten stark in der Kritik.