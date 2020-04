Es sei menschlich, dass wir schnell wieder so leben wollen wie vorher, und dass wir die Folgen des Virus mit Sorge sehen, so Merkel: "Aber ich warne davor, den Bringer der Botschaft verantwortlich dafür zu machen, dass der Wunsch nicht in Erfüllung geht. Es wäre ganz schwierig, wenn die Wissenschaftler sich nicht mehr trauen würden, zu sagen, was sie wissen, und wir uns so in einer Scheinsicherheit wiegen würden."