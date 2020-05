Die Staatsanwaltschaft in Montenegro hat in der Nacht zum Mittwoch einen serbisch-orthodoxen Bischof und sieben Priester wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen die coronabedingten Gesundheitsvorschriften festgenommen. Dies berichtete das staatliche Fernsehen RTCG. Eine große Zahl von Gläubigen hatte am Dienstag im Kloster Ostrog bei Niksic an einem Gottesdienst für einen orthodoxen Heiligen teilgenommen.



Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in Niksic verstieß die Messe gegen das geltende Versammlungsverbot. Die Gläubigen hätten außerdem den Sicherheitsabstand nicht eingehalten und keine Schutzmaskengetragen. Bischof Joanikije von Budva und Niksic und die anderen Geistlichen wurden für 72 Stunden festgenommen.