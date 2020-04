Knapp 25.000 Bewohner von 570 Pflege- und Altenheimen sowie Tagespflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern sollen flächendeckend auf das Coronavirus getestet werden. Das kündigte Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag vor Journalisten in Schwerin an. Auch etwa 15.000 Beschäftigte in den Heimen sollen bis zu dreimal entsprechend überprüft werden.



Hintergrund sei die relativ hohe Zahl von Corona-Infektionen in den Heimen. Das Testprogramm werde etwa dreieinhalb Millionen Euro kosten und solle helfen, Infektionsketten nachzuvollziehen und zu durchbrechen.