Deutschland will gemeinsam mit Estland im UN-Sicherheitsrat offenbar einen neuen Resolutionsentwurf für eine weltweite Waffenruhe wegen der Corona-Pandemie vorlegen. Wie am Dienstag aus Diplomatenkreisen in New York verlautete, soll der von den beiden nichtständigen Ratsmitgliedern ausgearbeitete Resolutionstext einen von Frankreich und Tunesien eingebrachten Entwurf zum selben Thema ersetzen, der nach wochenlangen Verhandlungen am Freitag von den USA gestoppt worden war.



Nach Angaben von Diplomaten greift der deutsch-estnische Resolutionsentwurf entscheidende Passagen aus dem von den USA abgelehnten Text auf. Demnach wird darin zu einer Waffenruhe in allen Konfliktgebieten weltweit aufgerufen, um den Kampf gegen das neuartige Coronavirus zu erleichtern. Die USA hatten mit der unerwarteten Blockade der geplanten UN-Resolution am Freitag einen Eklat verursacht. Die US-Vertretung hatte den Partnern im Sicherheitsrat nach Angaben von Diplomaten mitgeteilt, sie könne den "derzeitigen Resolutionsentwurf nicht unterstützen". Eine Begründung nannte die US-Delegation nicht. Einige Diplomaten vermuteten, dass die indirekte Erwähnung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in dem Resolutionstext für Unmut in den USA sorgte. US-Präsident Donald Trump hat der WHO in der Coronavirus-Pandemie schweres Versagen und eine zu große Nähe zu China vorgeworfen - und ihr die Gelder gestrichen.