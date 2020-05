In Deutschland gilt in allen Bundesländern eine Maskenpflicht – zumindest in Geschäften und in Bussen und Bahnen. In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wird derweil - nicht nur in Deutschland - über mögliche Lockerungen in allen Lebensbereichen diskutiert. Einwände und Proteste gegen die Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie nehmen zu.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt unterdessen weiter an. Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurde weltweit bei mehr als 3,4 Millionen Menschen der Erreger nachgewiesen, rund 244.000 Personen sind nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben (Stand: Sonntagmorgen).

In Deutschland gibt es rund 162.500 bestätigte Infektionen. Die Zahl der Toten hierzulande, die mit dem Coronavirus infiziert waren, wird vom RKI mit fast 6650 beziffert. (hier finden Sie weitere Zahlen)

Die wichtigsten Meldungen des Tages im Überblick: