In Russland ebbt die Corona-Infektionswelle nach Angaben von Präsident Wladimir Putin ab. Experten zufolge liege "der Höhepunkt hinter uns", sagte Putin in einem im Fernsehen übertragenen Videotelefonat mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Inzwischen habe sich die Lage stabilisiert. Putin ordnete an, die wegen der Pandemie verschobene Militärparade zum Gedenken an das Weltkriegsende auf dem Roten Platz in Moskau am 24. Juni nachzuholen. Der Tag ist in Russland ein symbolträchtiges Datum, da am 24. Juni 1945 die erste große Militärparade in Moskau nach dem Kriegsende stattfand. Üblicherweise wird in Russland der "Tag des Sieges" am 9. Mai gefeiert, in Erinnerung an die Kapitulation der Wehrmacht. Wegen der Corona-Pandemie musste die Militärparade aber kurzfristig verschoben werden.



Russland steht mit mehr als 360.000 registrierten Corona-Fällen weltweit an dritter Stelle, doch seit Tagen geht die Zahl der Neuinfektionen nach Angaben der Behörden zurück. 3807 Infizierte starben bislang.