Die Kritik von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an der Bewältigung der

Coronakrise in den Kommunen sorgt für Ärger. Der Oberbürgermeister von Krefeld, Frank Meyer (SPD), sprach am Montag auf Twitter von einem "Affront gegen all jene, die vor Ort tagtäglich gegen die Krise und ihre Folgen ankämpfen." Laschet hatte in der ARD-Talkshow "Anne Will" am Sonntagabend angedeutet, die Kommunen in Nordrhein-Westfalen seien auf die Wiederöffnung von Schulen nicht ausreichend vorbereitet gewesen.