Die in der kommenden Woche geplante Anhörung zur möglichen Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange von Großbritannien an die USA ist wegen der Corona-Pandemie um mehrere Monate verschoben worden. Die Anhörung solle nun erst am 7. September stattfinden, teilte das Assange-Unterstützerkomitee in London mit. Assange kämpft vor Gericht gegen eine Auslieferung in die USA, wo ihm lebenslange Haft droht.



Assange hatte sich ab 2012 sieben Jahre lang in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet. Im April 2019 wurde der Australier festgenommen, seitdem sitzt er im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Gegen ihn läuft ein Verfahren zur Auslieferung an die USA. Dort ist der 48-Jährige wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und Verstößen gegen das Anti-Spionage-Gesetz angeklagt.