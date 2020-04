Nach harscher Kritik an einer mitten in der Corona-Krise von sehr vielen Menschen besuchten orthodox-jüdischen Beerdigungsfeier hat sich New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio entschuldigt. "Wenn ich in meiner Leidenschaft und meiner Emotion etwas gesagt habe, das auf irgendeine Art und Weise verletzend war, dann tut mir das leid", sagte de Blasio. "Aber ich will auch deutlich sein: Ich bereue nicht, das als eine Gefahr bezeichnet zu haben und gesagt zu haben, dass wir damit sehr aggressiv umgehen werden." De Blasio hatte die große Trauerfeier für einen prominenten Rabbi, der an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben war als "absolut inakzeptabel" kritisiert. Mehrere Vertreter jüdischer Verbände hatten ihn kritisiert, "die jüdische Gemeinschaft" als dafür verantwortlich hinzustellen.