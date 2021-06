Die Strenge der Corona-Maßnahmen und die Einstufung als Risikogebiet sind mit einer Art "Seismograph" abgesichert: Steigt die Zahl der Neuinfektionen regional zu stark, wird gegengesteuert. Sehen Sie, wie die Situation vor Ihrer Haustüre ist.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert, den aktuellen Stand der Daten können Sie den Grafiken entnehmen.

Einführung und Quellen

Bund und Länder haben im vergangenen Jahr eine Art Pandemie-Warnsystem eingerichtet, die Sieben-Tage-Inzidenz. Die Idee: Steigt die Zahl der Neuinfektionen in einem Kreis innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner zu stark, werden wieder strengere Schutzmaßnahmen in Kraft gesetzt beziehungsweise Lockerungen zurückgenommen.

Seit Freitag, 23. April, wiederum gilt das neue Infektionsschutzgesetz, das in dieser Woche vom Bundestag beschlossen wurde. In Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in den vergangenen drei Tagen soll demnach die sogenannte "Bundes-Notbremse" automatisch greifen.

Konkret bedeutet das etwa:

Ab einer Inzidenz von 100 gelten Ausgangsbeschränkungen

Ab einer Inzidenz von 150 dürfen Läden, die nicht ohnehin geöffnet sind, nur Click & Collect anbieten

Ab einer Inzidenz von 165 wird der Präsenzunterricht in Schulen gestoppt

In den untenstehenden Grafiken können sie – täglich aktualisiert – die Situation in ihrem Kreis oder ihrer Stadt einsehen, außerdem die Entwicklung des bundesweiten Wertes. Die Daten stammen vom Robert Koch-Institut (RKI), und vom Projekt Risklayer am Karlsruher Institut für Technologie, welches RKI-Daten um eigene Berechnungen und weitere Quellen ergänzt. In der Regel sind die Werte höher als die des RKI.

Für die Ergreifung von Maßnahmen zählen jedoch die RKI-Daten: Das RKI gibt täglich die Fallzahlen heraus, die ihm von den Gesundheitsämtern bis zum jeweiligen Tag um 0 Uhr übermittelt wurden. Die Darstellung der neu übermittelten Fälle pro Tag beruht auf dem Meldedatum. Das ist das Datum, "an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst hat", heißt es auf der Webseite des RKI. Regional Verantwortliche kommunizieren möglicherweise direkt mit den Gesundheitsämtern und haben die Zahlen unter Umständen bereits vor dem RKI zur Verfügung.

So entwickelt sich die Inzidenz bundesweit

Karte I: Infiziertenrate in deutschen Kreisen und Städten laut RKI (offiziell)

Karte II: Infiziertenrate in deutschen Kreisen und Städten laut Risklayer

Karte III: Wo die Notbremse greift, wo Einschränken drohen

Ranking: Kreise und Städte mit der höchsten Rate

Die untenstehende Ansicht zeigt die Kreise und Städte mit den meisten bestätigten Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in absteigender Reihenfolge.

Sie können in der Ansicht nach unten scrollen und für mehr Details auf die Balken klicken:

Quelle: Robert Koch Institut, Risklayer