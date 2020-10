Die Strenge der Corona-Maßnahmen und die Einstufung als Risikogebiet sind mit einer Notbremse abgesichert: Steigt die Zahl der Neuinfektionen regional zu stark, wird gegengesteuert. Sehen Sie, wie die Situation bei Ihnen zu Hause ist.

Bund und Länder hatten sich im Mai dieses Jahres nach Wochen zu weitreichenden Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen durchgerungen, weil die Zahlen sich entsprechend positiv entwickelten. Allerdings wurde der Weg zurück zu mehr Freiheiten nach dem Plan von Kanzlerin und Ministerpräsidenten mit einer Art Notbremse ausgestattet, der Sieben-Tage-Inzidenz. Die Idee: Steigt die Zahl der Neuinfektionen in einem Kreis innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner um 50 oder mehr an, werden wieder strengere Schutzmaßnahmen in Kraft gesetzt. Einzelne Länder legten die Messlatte in der Folge regional noch tiefer und legten die Schwelle für erste Maßnahmen ab einem Wert von 35 Fällen an, quasi als Frühwarnschwelle.

Durch diesen Notfallmechanismus sollen neue Infektionsherde vor Ort möglichst schnell wieder gelöscht werden – ohne gleich das ganze Land wieder herunterzufahren. (Mehr zum Thema lesen Sie hier)

In den untenstehenden Grafiken können sie – täglich aktualisiert – die Situation in ihrem Kreis oder ihrer Stadt einsehen. Die Daten stammen vom Robert Koch-Institut (RKI). Das RKI gibt täglich die Fallzahlen heraus, die ihm von den Gesundheitsämtern bis zum jeweiligen Tag um 0 Uhr übermittelt wurden. Die Darstellung der neu übermittelten Fälle pro Tag beruht auf dem Meldedatum. Das ist das Datum, "an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst hat", heißt es auf der Webseite des RKI.

Karte: Infiziertenrate in deutschen Kreisen und Städten

Ob sich die regionalen Verantwortlichen ebenfalls auf diese Daten stützen, wurde nicht bekanntgegeben. Kommunizieren die Handelnden beispielsweise direkt mit den Gesundheitsämtern, könnten sie Zahlen unter Umständen bereits vor dem RKI zur Verfügung haben.

Ranking: Kreise und Städte mit der höchsten Rate

Die untenstehende Ansicht zeigt die Kreise und Städte mit den meisten bestätigten Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in absteigender Reihenfolge.

Sie können in der Ansicht nach unten scrollen und für mehr Details auf die Balken klicken:

