von Leonie Zimmermann Unsere Resilienz bestimmt, wie gut wir mit Krisen umgehen können. Doch es gibt noch andere Faktoren, die uns durch schwere Zeiten helfen. Zum Beispiel das Kohärenzgefühl.

Es wird Sie nicht überraschen: Ein Leben ohne Krise gibt es nicht. Mal kommt sie plötzlich und stellt unser Leben von heute auf morgen auf den Kopf, mal schleicht sich die Krise an und nähert sich mit geschmeidigen Schritten, wie ein Raubtier, das sich langsam an seine Beute anpirscht – jederzeit bereit zum alles entscheidenden Angriff. Und dann gibt es die großen Krisen unserer Zeit, die mit ihren kaum absehbaren Auswirkungen wie eine dunkle Wolke über uns schweben. Die Coronavirus-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die Klimakrise – all das sind Herausforderungen für Generationen. Während sich viele Menschen dadurch ohnmächtig fühlen, sehen andere selbst in der größten persönlichen oder gesellschaftlichen Krise noch einen Sinn. Ihr Geheimnis? Kohärenz.

Kohä…Was? Das Kohärenzgefühl beschreibt im Wesentlichen, wie sehr wir mit unserer Umwelt und unserem Leben im Reinen sind. Das von dem amerikanisch-isrealischen Soziologen Aaron Antonovsky geprägte Konstrukt besteht aus drei Teilen, die aufeinander aufbauen: Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. Wenn ich ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl habe, bin ich also davon überzeugt, mich und meine Umwelt zu verstehen. Dadurch fühle ich mich dazu in der Lage, mit Herausforderungen und Aufgaben umzugehen und empfinde das Leben als Ganzes oder zumindest einzelne Lebensbereiche als sinnvoll. Kohärenz beschreibt also einen Zustand, in dem alles stimmig ist – und das entsprechende Gefühl dazu sorgt für eine ausgeprägte innere Ausgeglichenheit und ein optimistisches Selbstbild.

Kohärenzgefühl beeinflusst Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit

Während Deutschlands dunkelster Zeit hatten die Menschen noch mit ganz anderen Krisen zu kämpfen. In zahlreichen Konzentrationslagern haben sich im Zweiten Weltkrieg tagtäglich Horrorszenarien abgespielt, abertausende Menschen haben ihr Leben auf tragische Weise verloren. Und trotzdem haben 30 Prozent der Frauen die Zeit im Konzentrationslager körperlich wie psychisch verhältnismäßig gut überstanden, wie Antonovsky in einer Studie herausfinden konnte. Für ihn steht fest: Das liegt auch am Kohärenzgefühl. Dadurch ist es den Frauen gelungen, einen mentalen Schutzschild gegen die äußeren Widrigkeiten aufzubauen.

Kohärenz steht damit in direkter Verbindung zur Selbstwirksamkeit, einer der wichtigsten Bausteine für Resilienz, unsere psychische Widerstandskraft. Selbstwirksamkeit beschreibt die Tatsache, dass ich aktiv etwas an meiner Situation ändern kann und mich nicht tatenlos meinem Schicksal ergebe. Und wenn wir Herausforderungen als kohärent einschätzen, können wir uns selbst als wirksam erleben. Das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, an Krisen zu wachsen, statt an ihnen zu zerbrechen.

Salutogenese: Was Kohärenz mit Gesundheit zutun hat

Aaron Antonovsky traut dem Kohärenzgefühl aber weitaus mehr zu, als unsere Selbstwirksamkeit zu steigern. Der Soziologe hat sich in seiner Forschung auch mit der Entstehung von Gesundheit auseinandergesetzt und das Modell der Salutogenese entwickelt. Das bildet das Gegengewicht zur Pathogenese, die sich mit der Entstehung von Krankheiten beschäftigt. Und Kohärenz ist laut Antonovsky das Kernelement von Gesundheit. Menschen, die einen ausgeprägten Kohärenzsinn haben, tun demnach mehr für ihre Gesundheit. Dadurch steigt auch die körperliche Widerstandskraft für Krisen.

Halten wir fest: Kohärenz lohnt sich. Antonovskys Konzept ist zwar fast 50 Jahre alt, aber mittlerweile durch zahlreiche aktuelle Studien belegt. Mit einer Einschränkung: Während der Gesundheitsforscher seinerzeit davon ausging, dass wir unser Kohärenzgefühl nur bis zu unserem 30. Lebensjahr beeinflussen können, weiß man heute, dass es sich ein Leben lang verändert. Man kann Kohärenz also lernen. Oder zumindest die drei Bestandteile Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit im eigenen Leben ausbauen.

Kohärenz lernen: Verstehen, was vor sich geht

Ein stabiles Umfeld und klare Strukturen im Alltag können helfen, das Leben durchschaubarer zu machen. Allerdings sind das Faktoren, die wir nur bedingt selbst in der Hand haben. Selbstreflexion ist zum Beispiel eine Maßnahme, die jeder für sich angehen kann. Es hilft, sich regelmäßig selbst zu hinterfragen und vor allem in Krisenzeiten auch einen pragmatischen Blick auf die Situation zu werfen. Wem das allein nicht gelingt, der kann auch Freunde und Familie um Rat bitten – gemeinsam ist es oft einfacher, verstehen zu lernen.

Kohärenz lernen: Handlungsfähig bleiben

Wir können noch so selbstsicher und sattelfest sein, jeder fühlt sich mal hilflos. Um trotzdem handlungsfähig zu bleiben und sich auch so zu fühlen, kann es helfen, sich seine bisherigen Erfolge und gemeisterten Krisen ins Gedächtnis zu rufen. Was habe ich schon alles geschafft – und vor allem, wie? Wer seine Ressourcen und Stärken kennt, der segelt auch zuversichtlicher durch den Sturm. Um die entsprechenden Erinnerungen im Ernstfall griffbereit zu haben, kann man zum Beispiel eine Liste mit Erfolgen und Krisenstrategien führen. Das stärkt ganz nebenbei übrigens auch das Selbstbewusstsein.

Kohärenz lernen: Etwas Bedeutsames tun

Was ist der Sinn des Lebens? Eine allgemeingültige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Trotzdem ist es wichtig, dem eigenen Leben eine Bedeutung zu verleihen. Das heißt nicht, dass wir losziehen müssen, um die Welt zu retten. Sinn können wir in den unterschiedlichsten Dingen finden. Manche Menschen erfüllt es, anderen zu helfen, andere finden ihren Sinn in schönen Momenten mit Freunden, wieder andere in ihrer Arbeit. Und manche suchen den Sinn noch. Und das lohnt sich, denn sobald wir finden, was unser Leben bedeutsam macht, wiegen Krisen deutlich weniger schwer.

Das eigene Kohärenzgefühl steigern, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es dauert, bis wir neue Verhaltensweisen und Gedankenmuster wirklich verinnerlichen. Und eines sollte dabei jedem bewusst sein: Ein hohes Kohärenzgefühl ist keine Garantie dafür, dass Krisen zum Kinderspiel werden. Aber es ist eine gute Basis, um das Beste draus zu machen.

