Falls Sie einen Grund brauchen, im Freien Sport zu machen, hätte unsere Autorin Alexandra Kraft was für Sie: Forscher haben festgestellt, dass die Luft in Fitness-Studios teils stark belastet ist.

Haben Sie noch nach einem Grund gesucht, trotz Regen und schwüler Hitze draußen zu trainieren? Vielleicht hilft Ihnen eine neue Studie der Universitäten von Lissabon und Delft auf die Sprünge.

Denn gesund ist das längst nicht, was das Forscherteam in der Luft von Fitness-Studios gefunden hat. Bei ihrer Untersuchung der Luftqualität in Sportstudios in Lissabon stießen sie auf teilweise erschreckende Werte. Besonders prekär an der Untersuchung: Deutsche Studios sind vergleichbar eingerichtet und werden mit ähnlichen Belüftungssystemen betrieben wie die portugiesischen. So sind in einem größeren Raum meist Geräte, Gewichte und Laufbänder untergebracht, kleinere Räume sind für Aerobic, Yoga oder Zumba vorgesehen. Damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch in Deutschland ähnliche Verhältnisse herrschen.

Die Messungen wurden am späten Nachmittag und Abend vorgenommen. Zu Zeiten also, in denen die Studios meist sehr gut besucht waren. Insgesamt stießen die Forscher auf ein hohes Maß an in der Luft herumwirbelndem Staub, Formaldehyde und Kohlenstoffdioxide. Alle drei Werte überstiegen die üblicherweise eingehaltenen Richtwerte in Innenräume deutlich. Und zwar so weit, dass man sie nicht mehr als gesund bezeichnen kann.

Die Zahlen stiegen vor allem während der Abendstunden, wenn besonders viele Sportler Staub in den Räumen aufwirbelten. Die größte Gefahr sehen die Wissenschaftler im in der Luft enthaltenen Staub und dem Formaldehyd. Diese beiden Stoffe können Asthma und andere Atemwegsprobleme auslösen. Bei Trainierenden in einem Studio, die während der Belastung intensiv atmen, kann das schnell zu Beschwerden führen. Denn Staub und Formaldehyd können tiefer als sonst üblich in die Lungen eindringen.

Die darüber hinaus gefundenen Kohlenstoffdioxide sind für den Menschen zwar nicht giftig, verursachen aber starke Müdigkeit und Benommenheit. Nicht gerade ideal, wenn man als Sportlerin und Sportler frisch und leistungsstark sein möchte. Findet man diesen Stoff in der Luft, kann man davon ausgehen, dass die Räume schlecht belüftet sind.

Nach genauer Lektüre der Studie finde ich persönlich gerade keinen schöneren Gedanken, als morgen früh im Hamburger Sommer-Nieselregen draußen laufen zu gehen. Und Sie?