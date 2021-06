Die Delta-Variante des Coronavirus macht Karl Lauterbach Sorgen. Im RBB und auf Twitter warnte der SPD-Politiker mit deutlichen Worten – auch vor schweren Erkrankungen bei Kindern.

Karl Lauterbach fürchtet, dass die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus im Herbst wieder mehr Ansteckungen in Deutschland zur Folge haben wird. "Ich bin ganz sicher, dass wir in Deutschland auch noch die Delta-Variante bekommen werden", sagte der SPD-Gesundheitspolitiker am Dienstagabend in der Fernsehsendung "RBB Spezial". Bisher tritt die aus Indien stammenden Variante in Deutschland nur in geringem Maße auf.

Karl Lauterbach: Delta-Variante in den USA recht häufig

Auf Twitter schrieb Lauterbach: "In den USA liegt der Anteil der indischen Delta-Variante jetzt schon bei 20 Prozent. Die Gesamt-Inzidenz liegt umgerechnet bei ungefähr 35 und sinkt kaum mehr. Die Impfquote steigt nur noch langsam. Da baut sich leider ein perfekter Sturm für den Herbst auf."

In den USA liegt der Anteil der indischen Delta Variante jetzt schon bei 20%. Die Gesamt Inzidenz liegt umgerechnet bei ungefähr 35 und sinkt kaum mehr. Die Impfquote steigt nur noch langsam. Da baut sich leider ein perfekter Sturm für den Herbst auf. https://t.co/Us24zbB4Cf — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 15, 2021

Eine neue Studie der Oxford-Universität zeige, dass die Saisonalität dieser Variante deutlich ausgeprägter sei als ursprünglich angenommen, sagte der Politiker dazu im RBB: Im Sommer sei das Risiko, sich damit anzustecken, viel geringer. Sie sei aber deutlich ansteckender, führe zu einem schwereren Verlauf, und sei zum Teil resistent gegen die Erstimpfung. "Aber ich hoffe, dass dann bei uns eben schon so viele doppelt geimpft sein werden, dass es keine so große Welle mehr gibt."

Vor diesem Hintergrund forderte der Gesundheitsexperte, auch Kindern ein Impfangebot zu machen. "Gerade bei der Delta-Variante haben wir in England gesehen, dass von den infizierten Kindern ein Prozent so schwer erkranken, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das ist keine Kleinigkeit."

Sehen Sie im Video: Wegen Delta-Variante - Johnson verschiebt Corona-Lockerungen bis zum 19. Juli