Bis zum ersten Dezember ist es zwar noch eine Weile hin, Adventskalender gibt es aber schon überall zu kaufen. Neben klassisch mit Schokolade gefüllten Kalendern werden auch teurere Luxus-Varianten angeboten, etwa mit Kosmetik. Was steckt drin und lohnt sich der Kauf?

Adventskalender verschönern nicht nur Kindern die Adventszeit, auch für Erwachsene gibt es eine stetig wachsende Auswahl an besonderen Kalendern mit unterschiedlichen Inhalten. Einer davon: der Deluxe-Adventskalender von Rituals, in dem laut Hersteller Waren im Wert von 185 Euro stecken. Hält der Kalender, was er verspricht, und gibt es Alternativen?

Deluxe-Adventskalender von Rituals: Was steckt hinter den Türchen?

Duschgel, Duftkerzen oder ein Raumparfum – all das enthält der Deluxe-Adventskalender 2023 der niederländischen Marke Rituals. Gestaltet ist der knapp 100 Euro teure Kalender in Form eines winterlichen Dorfes mit kleinen Häuschen und Bäumen, in denen die Geschenke versteckt sind. Zusätzlich ist eine Lichterkette dabei, mit der sich der Kalender beleuchten lässt.

Die Details zum Rituals-Kalender:

Inhalt: 24 Geschenke, unter anderem Duschöl, Mini-Duftkerzen, Handseife und Raumduftstäbchen

24 Geschenke, unter anderem Duschöl, Mini-Duftkerzen, Handseife und Raumduftstäbchen Besonderheit: Design eines Winterdorfes, Beleuchtung inklusive

Design eines Winterdorfes, Beleuchtung inklusive Preis: 99,90 Euro

99,90 Euro Warenwert laut Hersteller: 185 Euro

Hier geht’s zum Angebot bei Rituals

Rituals gibt den Warenwert seines Deluxe-Kalenders mit 185 Euro an. Pro Türchen müsste sich also ein Produkt im Wert von mindestens 7,70 Euro verstecken. Ob dies tatsächlich der Fall ist, lässt sich allerdings nicht ganz so leicht nachprüfen, denn die Produkte im Kalender gehören zum Großteil nicht zum regulären Sortiment des Shops, es handelt sich oft um spezielle Anfertigungen für den Adventskalender in Sondergrößen. Um aber einen ungefähren Eindruck zu erhalten, lohnt sich der Blick auf die Raumduftstäbchen, die in einer Größe mit 70 Milliliter Inhalt im Kalender stecken und auch einzeln für 16,90 Euro im Shop zu kaufen sind.

Bekannte Alternative: Adventskalender von Douglas

Wer nicht unbedingt knapp 100 Euro für einen Kalender ausgeben möchte, bekommt mit dem Beauty-Kalender von Douglas eine günstigere Alternative. Mit 32,95 Euro ist die Variante der Parfümerie deutlich erschwinglicher und ebenfalls bepackt mit einer bunten Auswahl an Make-Up, Pflegeprodukten und Beauty-Accessoires.

Die Details zum Douglas-Adventskalender:

Inhalt: 24 Make-Up- und Pflegeprodukte sowie Beauty-Zubehör

24 Make-Up- und Pflegeprodukte sowie Beauty-Zubehör Preis: 32,95 Euro

32,95 Euro Warenwert laut Hersteller: 140 Euro

Hier geht’s zum Angebot von Douglas

Für Make-up-Fans: Beauty-Kalender von Artdeco

Auch von Artdeco gibt es für 2023 einen Beauty-Adventskalender. Gefüllt ist dieser mit Make-Up und passendem Zubehör. So dürfte er vor allem Liebhaber von Lippenstift, Lidschatten & Co. ansprechen. Bei eBay gibt es den Beauty-Kalender beispielsweise für 59,95 Euro. Er ist somit knapp 40 Euro günstiger als die Version von Rituals. Zum Bestpreis verkauft eBay den Kalender aber nicht. Zu den 59,95 Euro kommen noch 2,95 Euro Versandkosten. Bei einigen kleinen Shops gibt es das Modell für zehn Euro weniger. Andere Anbieter verlangen mit knapp 70 Euro aber auch deutlich mehr.

Die Details zum Artdeco-Adventskalender:

Inhalt: 24 Make-Up-Produkte mit unter anderem Lippenstift, Lidschatten und Augenbrauenbüste

24 Make-Up-Produkte mit unter anderem Lippenstift, Lidschatten und Augenbrauenbüste Preis: 59,95 Euro

59,95 Euro Warenwert laut Hersteller: 220 Euro

Hier geht’s zum Angebot bei eBay

Der Warenwert für den Kalender von Artdeco ist mit 220 Euro angegeben. Damit läge der Wert sogar über dem des Ritual-Adventskalenders. Eine stolze Summe für einen Kalender, der nicht nur mit Produkten in Originalgröße gefüllt ist, sondern auch mit Produktproben, Reisegrößen und Nachfüllpackungen. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Gefahr recht hoch ist, dass bestimmte Farben des Make-ups nicht gefallen und dann schlimmstenfalls im Müll landen.

Für wen lohnen sich Beauty-Adventskalender?

Beauty-Adventskalender gibt es in unzähligen Ausführungen mit unterschiedlichen Inhalten und für jeden Geschmack. Ebenso groß wie die Auswahl ist aber auch die Preisspanne, die bei einigen Euro anfangen und bis zu mehreren Hundert Euro hochgehen kann. Welcher der richtige Kalender ist, hängt dabei von den persönlichen Vorlieben ab und vom Preis.

Wer gerne neue Produkte ausprobiert und Überraschungen liebt, wird an einem Beauty-Kalender seine Freude haben. Sind bereits feste Beauty-Routinen und Produkte etabliert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Inhalte des Kalenders weggeworfen werden oder im Bad vor sich hinstauben. In diesem Fall ergibt die hochpreisige Investition in solch einen teuren Kalender kaum Sinn. Trotzdem lohnt es sich, vor dem Kauf genau hinzusehen und Preise zu vergleichen. Oft werden die Kalender in verschiedenen Shops zu unterschiedlich hohen Preisen angeboten. Auch beim Inhalt ist ein genauer Blick sinnvoll. Sind die enthaltenen Produkte allesamt Artikel, die auch so im regulären Sortiment zu finden sind, lässt sich der Warenwert des Kalenders schnell zusammenrechnen.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.