Putenpfanne mit Zuckerschoten

Für 2 Personen

Zubereitungszeit: 25 Minuten

Zutaten:

200 g Zuckererbsenschoten

1 rote Paprikaschote

300 g Champignons

2 Zwiebeln

300 g Putenschnitzel

2 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

edelsüßes Paprikapulver

1. Die Zuckererbsenschoten putzen und waschen. Die Paprika putzen, waschen und fein würfeln. Champignons putzen, trocken mit einem Küchentuch abreiben und vierteln. Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Die Putenschnitzel waschen, mit Küchenpapier trocken tupfen und in dünne Medaillons schneiden.

2. 1 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Fleischstücke darin 2–3 Minuten von beiden Seiten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen, aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.

3. In der gleichen Pfanne das restliche Olivenöl erhitzen und die Zuckerschoten, die Zwiebeln und die Paprikawürfel darin 5–6 Minuten braten. Die Champignons dazugeben und weitere 3–4 Minuten garen. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken.

4. Das Fleisch zufügen und abschließend in 2–3 Minuten fertig braten. Zum Servieren Putenpfanne mit frischen Thymianblättchen bestreuen.

