von Frank Ochmann Eine neue Alzheimer-Studie erregt Aufsehen, weil sie Hoffnung macht. Wunder sind aber nicht zu erwarten.

Waren es vor kurzem noch neue Antikörper-Präparate wie Lecanemab, die zumindest beim frühen Stadium des geistigen Verfalls mit der Diagnose "Alzheimersche Krankheit" helfen sollen, so ist es nun also ein Mittel, das üblicherweise beim Diabetes-Typ-2 als nächstes zum Einsatz kommt, wenn Gewichtsreduktion und Sport allein die Zuckerwerte nicht in den Griff bekommen. Ist also endlich eine Substanz gefunden, die den meist mit dem Alter einhergehenden geistigen Verfall von Millionen stoppen oder gar im Vorfeld verhindern kann? Schauen wir genauer hin.