von Frank Ochmann Der Fall Bruce Willis zeigt: Alzheimer ist nur eine Form der Demenz. Andere Formen des Gehirn-Verfalls verlaufen teils ähnlich, teils sehr anders. Ein aktueller Überblick.

Gut zwei Prozent der in Deutschland lebenden Menschen leiden an einer Demenz. Das sind etwa 1,8 Millionen, und Jahr für Jahr kommen nach den Schätzungen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft mehr als 400.000 Diagnosen dazu. Das Verhältnis dieser Zahl zur Gesamtzahl der Demenzfälle zeigt die hohe Sterblichkeit. Für die Betroffenen und ihre Angehörigen ist die enorme Belastung durch die Hirnleistungsverluste Tag für Tag präsent. Doch meist erst, wenn es wieder einmal Prominente trifft, gerät das so leidvolle und darum oft verdrängte Thema wieder für eine Zeit in den Fokus der Öffentlichkeit.