von Leonie Zimmermann Tobias Schlegl ist Autor, Moderator – und Rettungssanitäter. In seinem neuen Roman erzählt er vom Alltag auf einer Demenzstation. Ein Gespräch über den schmalen Grat zwischen Leben und Tod und den Zustand unseres Gesundheitssystems.

Tobias Schlegel schreibt, um mit all dem umzugehen, was er als Notfallsanitäter erlebt. In seinem neuen Roman "Strom" dreht sich alles um seine Erfahrungen aus der Pflege. Während seiner Ausbildung zum Notfallsanitäter hat er insgesamt 720 Stunden im Krankenhaus auf einer Demenzstation verbracht und dabei viel erlebt. Am 25. September 2023 liest er das erste Mal aus seinem Buch vor – im Rahmen des Harbour Front Festivals in der Hamburger Laeiszhalle. Dem stern hat er im Vorfeld erzählt, worum es ihm mit dem Buch eigentlich geht und was die Pflegebranche dringend braucht.