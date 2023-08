Dengue-Fieber am Gardasee: Das müssen Sie über die Krankheit wissen

von Leonie Zimmermann Zwei Menschen am Gardasee haben sich mit dem Dengue-Fieber infiziert. Das sorgt für große Verunsicherung bei Bewohnern und Urlaubern. Alles, was Sie über das Virus wissen sollten.

Am Gardasee wächst die Angst vor dem Dengue-Fieber. Innerhalb weniger Tage haben gleich zwei Menschen die typischen Symptome der Erkrankung aufgewiesen, die Regierung reagierte prompt mit einigen Schutzmaßnahmen. Unter anderem werden in den betroffenen Gemeinden Manerba und Padenghenun Insektizide verwendet. Bewohner und Urlauber werden außerdem gebeten, stille Gewässer zu meiden, da sich dort die Tigermücke aufhält, die das Virus überträgt. Wir verraten Ihnen, was Sie sonst noch über das Virus wissen sollten.

Wie erkenne ich eine mögliche Infektion mit dem Dengue-Fieber?

Klassischerweise wird das Virus an drei Symptomen erkannt, die gleichzeitig auftreten: Fieber, Ausschlag und Kopf-, Glieder- oder Gelenkschmerzen. In seltenen Fällen kommt es außerdem zu inneren Blutungen und Schockzuständen.

Kann ich am Dengue-Fieber sterben?

Durch die heutige Gesundheitsversorgung sind die meisten Fälle gut behandelbar. Das heißt, es kommt nur selten zu Langzeitfolgen. In 1,5 Prozent der Infektionen kommt es zu einem schweren Verlauf, der zum Tod führen kann. Bei Früherkennung sinkt die Sterberate aber unter 1 Prozent.

Was kann ich tun, um mich vor eine Infektion zu schützen?

Der sicherste Schutz vor einer Infektion ist ein zuverlässiger Mückenschutz. Das Virus wird durch infizierte Tiger- oder Gelbfiebermücken übertragen. Wer also durch Mückenschutz einen Stich verhindert, schützt sich dadurch auch vor dem Dengue-Fieber. Außerdem kann man stille Gewässer meiden und ein Moskitonetz tragen.

Kann ich mich gegen das Dengue-Fieber impfen lassen?

Eine Impfung gegen das Dengue-Fieber empfiehlt sich dann, wenn man öfter in Tropengebieten unterwegs ist, denn dort sind die übertragenden Mücken besonders aktiv. In Europa gibt es aktuell zwei zugelassene Impfstoffe gegen das Virus, die man sich seit Februar 2023 bei seinem Hausarzt oder einem Tropenmediziner auch für einen Urlaub injizieren lassen kann.

Gibt es das Dengue-Fieber auch in Deutschland?

In Deutschland werden jährlich 600 bis 800 Fälle des Dengue-Fiebers gemeldet. Meistens haben die Betroffenen sich im Vorfeld in einem tropischen oder subtropischen Urlaubsland aufgehalten und das Virus mit nach Hause gebracht. Zum Vergleich: In ganz Italien gab es in diesem Jahr 50 Fälle des Fiebers. Generell tritt das Virus vor allem in Ländern mit einem warmen Klima auf, vor allem in Städten.

Sollte ich meine Reise wegen des Dengue-Fiebers absagen?

Bisher handelt es sich bei den Infektionen am Gardasee um Einzelfälle. Das Auswärtige Amt weist bereits seit längerem darauf hin, dass es in Italien vereinzelt zu Infektionen kommen kann. Eine Reisewarnung gibt es deshalb aktuell nicht. Solange sich die Lage nicht verschärft und man auf einen guten Mückenschutz achtet, spricht erstmal nichts gegen die Reise.

Quellen: Südtirol-News, Tropeninstitut, Bundesministerium für Soziales und Gesundheit