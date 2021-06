Mit Halsschmerzen kommt ein Mann in die Notaufnahme. Im Rachen entdecken die Ärzte einen großen Bluterguss. Ist er gestürzt oder wurde er gewürgt? Der Patient berichtet, dass er tagsüber oft müde sei – eine Ärztin wird hellhörig.

Halsschmerzen sind für gewöhnlich kein Fall für die Notaufnahme. Weil die Beschwerden im Laufe des Tages aber immer schlimmer werden, entscheidet sich ein Mann schließlich doch für den Gang in die Klinik. Eine gute Entscheidung: In seinem Rachen entdecken Mediziner einen großen Bluterguss. Sie entscheiden, dass der Patient die Nacht vorsichtshalber auf der Intensivstation verbringen muss. Am nächsten Tag geht die Spurensuche weiter: Was hatte die Blutung im Rachen des Mannes ausgelöst?

Eine Ärztin befragt den Mann, einen Endfünfziger mit sehr kräftiger Statur. Ihr fällt auf, dass seine Stimme heiser ist. Als der Patient berichtet, dass er nachts häufig aufwache und tagsüber oft müde sei, wird die Medizinerin hellhörig. Sie befragt das Pflegepersonal, das nachts auf der Station war, und schickt den Patienten zur Sicherheit noch einmal in die Radiologie, um eine Gefäßverletzung auszuschließen. Tatsächlich geben die Experten Entwarnung. Die Blutung ist nur oberflächlich.

Von der Intensivstation ins Schlaflabor

Der Mann darf nun von der Intensivstation ins Schlaflabor umziehen. Dort wird sich der Verdacht der Ärztin bestätigen.

