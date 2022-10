© Katrin Funcke c/o Bürro

Eine Frau leidet an Bauchschmerzen. Die Ursache überrascht

Eine Frau leidet an Bauchschmerzen, sie wird schwer krank. Hat das mit ihrer Glutenunverträglichkeit zu tun? Die Lösung findet sich woanders. Aufgezeichnet von Astrid Viciano

Manchmal kann die Diagnose einer Erkrankung dazu führen, dass eine zweite lange unentdeckt bleibt. So geschah es bei einer 18-jährigen Patientin, die in einem Herbst erstmals zu uns ins Klinikum kam. Wenige Monate zuvor waren bei ihr starke Bauchschmerzen aufgetreten. Die bis dahin kerngesunde junge Frau hatte im Frühsommer für ihr Abitur gelernt, bereitete gleichzeitig eine große Aufführung in der Schule vor, spielte Geige im Orchester. Sie schob die Beschwerden zunächst auf ihren Stress. Doch dann musste sie sich häufig erbrechen und lag mitunter gekrümmt mit unerträglichen Bauchschmerzen im Bett.