Eine Frau wird beim Schwimmen bewusstlos, sie wird zum Glück gerettet. Ein Spezialist entdeckt den Grund für die Ohnmacht: zwei Schleifen. Aufgezeichnet von Constanze Löffler

Die Frau, die vom Hausarzt überwiesen wurde, hatte großes Glück gehabt. Sie erzählte, was kürzlich im Schwimmbad passiert war: Ein Bademeister hatte bemerkt, dass sie leblos im Wasser trieb. Er zog sie Sekunden später heraus. Am Beckenrand kam sie schnell wieder zu sich. Rettungssanitäter brachten sie in die Notaufnahme. Dort sollte sie gründlich untersucht werden. Doch sie verließ die Klinik wieder, denn sie fühlte sich fit und wollte lieber zum Hausarzt gehen.