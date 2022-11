Eine Frau hat Schmerzen am Auge durch erhöhten Augeninnendruck. Sie versucht sich mit Tabletten zu helfen – mit drastischen Folgen. Dr. Dr. Bettina Hohberger

Manchmal kommen Patientinnen und Patienten so spät zu uns in die Augenklinik, dass wir ihnen kaum mehr helfen können. So geschah es auch bei einer Frau, die im Frühjahr unsere Ambulanz aufsuchte. Schon seit einem Monat litt sie an massiven Schmerzen im rechten Auge, berichtete mir die Mittfünfzigerin. Deswegen nahm sie Ibuprofen-Tabletten ein. Auch hatte sie sich mit dem Coronavirus infiziert, einige Tage in Isolation verbracht und daher keinen Augenarzt aufsuchen können, obwohl ihr aufgefallen war, dass sie zunehmend schlechter sah.