Eine Frau hat Schmerzen in der Brust, Kreislaufprobleme und rote Quaddeln. Was hat ein Spaziergang damit zu tun? Zunächst gilt es, einen schlimmen Verdacht auszuräumen. Aufgezeichnet von Astrid Viciano

Es war ein ungewöhnlich kalter Frühlingstag im April, als die Patientin in die Notaufnahme unserer Uniklinik in Toronto kam. Ihr war übel, sie klagte über Kreislaufprobleme, ihre Haut juckte und war gerötet. Rasch stellten wir fest, dass ihr Puls mit 120 Schlägen pro Minute viel zu schnell war, der Blutdruck dagegen viel zu niedrig. Auch bekam sie schlecht Luft, begann bald über Schmerzen in der Brust zu klagen. Ein Kollege von mir hatte mich aufgeregt hinzugerufen, weil ihr Elektrokardiogramm (EKG) gar nicht zu der Patientin passen wollte. Sie war in ihren Zwanzigern, schlank, hatte keinerlei Vorerkrankungen. Ihr EKG aber zeigte typische Anzeichen eines Herzinfarkts!