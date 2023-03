von Professor Dr. Jens Greve Die Zunge dick, der Atemweg fast dicht und oft der ganze Bauch im Aufruhr – es dauerte Jahre, bis die Patientin erfuhr, was ihr fehlte. Schuld ist ein Gendefekt.

Die junge Frau kam mit Luftnot und Schwellungen im Gesicht als akuter Notfall zu uns. Lippe und Zunge waren dick, sie konnte kaum sprechen. Auch der Atemweg schien betroffen zu sein, die Mittzwanzigerin wirkte ängstlich. Ähnliche Situationen kannte sie seit fast 20 Jahren, erfuhr ich später. Bisher hatte ihr niemand helfen können. So gut sie konnte, berichtete sie, dass die Schwellungen schon überall am Körper aufgetreten waren, meist an Armen und Beinen. Auch hatte sie immer wieder starke, krampfartige Bauchschmerzen mit Durchfall und Erbrechen, die teils bis zu drei Tage anhielten. In den vergangenen Jahren war sie bei mehreren Ärzten und Ärztinnen unterschiedlicher Fachrichtungen gewesen. Aber alle Therapien waren erfolglos geblieben.