Ein Mann hat Zahnbeschwerden. Braucht er Implantate? Ein Arzt sieht genau hin und findet den Grund: ein Ereignis, das Monate zuvor geschah

Ein Mann besuchte viele Jahre regelmäßig seinen Zahnarzt, um seine Zähne möglichst gesund zu erhalten. Ab und an musste etwas gemacht werden. Sein Zahnarzt hatte ihm vor längerer Zeit zwei Zähne überkront. Patient und Arzt waren mit dem Ergebnis zufrieden.

Dann zog der Mann in eine andere Stadt. Einige Jahre später kam der Mann erneut in die Praxis und klagte über Zahnschmerzen und Unwohlsein. Ein anderer Zahnarzt hatte auf einer Röntgenaufnahme eine Aufhellung an den überkronten Zähnen entdeckt und war davon ausgegangen, dass eine Entzündung die Ursache für den Schmerz war. Er wollte beide Zähne ziehen und durch Implantate zu ersetzen.

Der Patient bat nun seinen früheren Zahnarzt um einen Rat. Dieser erklärte ihm, dass es mittlerweile neue Wege gäbe, einen entzündeten Zahnnerv zu behandeln – der Zahn müsste nicht mehr zwingend gezogen werden. Er sah sich frühere Röntgen-Aufnahmen an, verglich sie mit den neuen und erkannte, dass die Aufhellungen bereits auf den alten Bildern zu erkennen waren – allerdings an anderer Stelle. Ihm wurde klar, wie das zustande kommen konnte, und er kam zu dem Schluss, dass die Beschwerden nicht von den überkronten Zähnen ausgehen konnten. Als er den Patienten noch einmal genauer befragte, konnte er schließlich die Ursache für die Schmerzen finden – und dem Mann am Ende helfen.

